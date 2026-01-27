Cinco verdades sobre o início do Fortaleza em 2026

O Fortaleza transformou a temporada de 2026 em um grande processo de reformulação. O impacto do rebaixamento à Série B chegou em diferentes camadas, principalmente no elenco. Após cinco jogos, a equipe segue invicta no Campeonato Cearense, com quatro derrotas, mas muita margem para evoluir. Assim, o Diário do Nordeste lista cinco verdades sobre o começo de ano do Leão.

Thiago Carpini é refém de 2025

Legenda: Thiago Carpini busca encontrar um time ideal sob o comando do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

O Fortaleza começou 2026 preso em 2025. Com tantas pendências financeiras, políticas e administrativas, a montagem do elenco ficou restrita e atrapalhou o trabalho do técnico Thiago Carpini. O mês de janeiro chega ao fim e a equipe ainda tem lacunas evidentes como ausência de lateral-esquerdo e um único ponta (Moisés), além de 16 saídas. O contexto não justifica o excesso de atuações abaixo, mas explica o processo mais lento no mercado. Apesar de tudo isso, vale destacar o esforço da comissão em criar uma base titular com nomes como Adam Bareiro, Pochettino, Sasha, Brítez e Brenno.

Em campo, o Fortaleza ainda não convenceu

Legenda: O Fortaleza disputou quatro jogos na 1ª fase do Estadual, com três vitórias e um empate Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Em 2026, o Fortaleza estreou empatando sem gols com o Ferroviário. Depois disso, venceu Quixadá (4x0), Maracanã (1x0), Horizonte (1x0) e Floresta (1x0). Ao analisar os resultados, engatou quatro vitórias seguidas e teve a melhor campanha da 1ª fase, é fato. Todavia, com honestidade, em campo, o Leão ainda não convenceu. A temporada está no início, restam muitos ajustes táticos e físicos, só que a equipe tem margem de evolução e pode jogar melhor, com maior imposição. Até aqui, as atuações são ruins. O grande teste será o Clássico-Rei, no dia 8 de fevereiro, domingo, às 18h, no Castelão.

Defesa é o ponto alto do time

Legenda: O goleiro Brenno é um dos destaques do elenco do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O Fortaleza não sofreu nenhum gol em 2026. Após cinco jogos pelo Campeonato Cearense, segue como o único sem ser vazado, no que se tornou o principal mérito do começo de trabalho de Carpini. Sim, os adversários ainda não são parâmetro para os desafios da temporada, como a Série B, mas o clube conseguiu controlar bem as ações e quase não sofreu até o momento nas partidas, seja no 4-3-3 ou 3-5-2. A parte ofensiva, hoje, é o problema.

Moisés tem início abaixo

Legenda: Moisés está longe do protagonismo esperado no início do ano pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com a necessidade de reduzir a folha salarial, o clube abriu mão de diversos nomes importantes, mas apostou no atacante Moisés para ser um pilar técnico na Série B. A opção é válida, o atleta tem ganhando minutos, mas ainda não recuperou o melhor futebol. Contando com a lesão muscular que o tirou de parte de 2025, o atleta amarga um jejum de mais de 300 dias sem marcar um gol. Com dificuldades no mercado, é nítido que um dos principais trabalhos do novo treinador é recuperar o camisa 11, que tem apresentado pouca eficiência nas partidas.

Dos reforços, Mailton é o destaque

Legenda: Mailton apresentou credenciais positivas nos primeiros jogos pelo Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O Fortaleza anunciou quatro reforços: o zagueiro Luan Freitas; o lateral-direito Mailton; e os volantes Ryan e Ronald. O perfil jovem e de bom potencial técnico é interessante para a disputa da Série B, no entanto, ainda são poucas novidades e também baixa amostragem, o que gera desconfiança no torcedor. De todos os nomes citados, quem se destaca é Mailton, que rapidamente se firmou como titular e também peça importante no lado direito, se estabelecendo como arma ofensiva nas partidas.