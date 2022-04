Fortaleza é o clube do Nordeste que mais venceu títulos neste século

A conquista do Tetracampeonato Cearense, após a goleada por 4 a 0 sobre o Caucaia, no último domingo (25), fez o Fortaleza se isolar ainda mais em uma marca expressiva. O Tricolor é o clube do Nordeste que mais venceu títulos neste século.

Só no prazo de um ano, o Leão do Pici venceu três títulos, e todos de forma invicta. No total, desde 2001, o Fortaleza levantou 17 taças. O levantamento é do Espião Estatístico, do ge.

A pesquisa contabiliza apenas os títulos oficiais e não leva em consideração torneios amistosos e copas estaduais, como Taça Fares Lopes, Copa Pernambuco, Copa Piauí, entre outras.

Legenda: Jogadores do Fortaleza erguendo a taça da Copa do Nordeste Foto: Kid Júnior

Títulos do Fortaleza no Século XXI

Campeonato Cearense: 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Brasileiro da Série B: 2018

Copa do Nordeste: 2019 e 2022

O Vitória-BA é quem ocupa a 2ª posição, mas ainda bem atrás do Tricolor, com 13 conquistas.

Ranking de títulos do Nordeste no século 21

Fortaleza - 17 Vitória - 13 Sampaio Corrêa - 12 ABC - 11 Bahia - 11 Sport - 11 Ceará - 10 Confiança - 9 CRB - 8 Santa Cruz - 8 Moto Club - 8

Fonte: Espião Estatístico, do ge