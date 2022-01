Fortaleza divulga boletim médico com dois atletas no departamento médico; veja situação do elenco

O Fortaleza Esporte Clube divulgou o boletim médico do elenco com dois atletas no departamento médico. Antes da estreia na temporada de 2022 contra o Sousa-PB, a assessoria de comunicação informou que os atacantes Ángelo Henríquez e Robson eram desfalques na Arena Castelão.

Em nota, a equipe informou que Henríquez estava com edema no adutor da coxa direita, e Robson tinha uma gastroenterite. Assim, a dupla não participou da vitória leonina por 5 a 0, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

A expectativa é de que a próxima atualização clínica do elenco seja na quarta-feira (2), quando o Leão encara o Floresta em jogo adiado da 1ª rodada da competição regional. A bola rola às 21h30, na Arena Castelão, com transmissão ao vivo da Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste.