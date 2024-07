Fortaleza divulga boletim com Calebe no DM e Martínez em transição; confira

O Fortaleza divulgou novo balanço do Departamento Médico. Dois jogadores ainda não estão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Calebe e Martínez seguem fora do time, que entra em campo para enfrentar o Criciúma nesta quarta-feira (24), em jogo do Campeonato Brasileiro.

Calebe segue processo de fortalecimento muscular. O meia está fora desde o dia 23 de junho, quando sentiu um desconforto e foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo no jogo contra o Atlético-MG.

Já meia Martínez está em transição após estiramento ligamentar colateral medial no joelho direito. Marinho e Zé Welison deixaram o DM. Os dois foram escalados, mas começam no banco.

O Fortaleza encara o Criciúma em jogo adiado da terceira rodada da Série A do Brasileiro. O duelo terá início às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. Você pode acompanhar os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.