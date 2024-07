Criciúma x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza vai enfrentar o Criciúma em jogo atrasado da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Santa Catarina. O jogo atrasado acontece nesta quarta-feira (24) no Estádio Heriberto Hulse. A bola vai rolar às 19h (horário de Brasília).

Na 15ª colocação na tabela com 17 pontos, o time catarinense busca se afastar o máximo possível da zona de rebaixamento somando mais um triunfo em casa. Já o Tricolor do Pici, com 32 pontos, quer manter o embalo das quatro vitórias seguidas e permanecer dentro do G-4 da Série A.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida pelo Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O CRICIÚMA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Depois de duas derrotas consecutivas fora de casa, para Corinthians e Flamengo, o Criciúma deseja reencontrar os caminhos da vitória diante do seu torcedor. Para isso, a equipe teve duas atividades de treinamento antes do duelo contra o Fortaleza.

O treinador Cláudio Tencati vai ter desfalques importantes na equipe titular. Barreto, Claudinho e Allano estão fora por suspensão. Já o zagueiro Tobias Figueiredo e o volante Ronald pertencem ao Leão e não podem ser relacionados. Matheusinho, no departamento médico, também está fora.

Por outro lado, o atacante Felipe Vizeu foi reavaliado após ter uma contratura muscular na lombar e deve ficar à disposição.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Em busca de manter a sequência de vitórias que colocou o time no G-4 do Brasileirão, o Fortaleza quer quebrar mais um tabu com um triunfo fora de casa diante do Criciúma. A equipe de Vojvoda já venceu na rodada passada o Atlético-GO no Castelão, algo inédito no confronto das equipes.

A delegação viajou para Santa Catarina logo no início da semana, na última segunda-feira (22). O time realizou apenas uma atividade de treinamento antes do confronto e não vai contar com os suspensos Breno Lopes, Hércules e Kuscevic. Também não viajaram com a equipe Calebe, no departamento médico, e Martínez em fase de transição.

O trabalho não para por aqui! Seguimos a destino do próximo confronto! 👊🦁



📸 Leonardo Moreira/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/CBj2EDXjFK — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) July 22, 2024

Por outro lado, o Leão conta com os retornos dos zagueiros Emanuel Brítez e Titi, que estavam suspensos. Já Zé Wilson e Marinho saíram do departamento médico e são opções.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Zé Welison, Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Meritão, Newton, Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Eder e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

PALPITES

FICHA TÉCNICA | CRICIÚMA X FORTALEZA

Data: 24/07/2024

Local: Heriberto Hulse

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Daniel Victor Costa Silva