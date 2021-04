Fortaleza completa uma semana útil sem técnico efetivo e segue atento ao mercado

O Fortaleza completou uma semana útil de trabalho sem um novo treinador. Desde a demissão de Enderson Moreira, no último domingo (25), o clube quer um profissional para o cargo e tem atividades coordenadas pelo auxiliar fixo Léo Porto.

Com a disputa do Campeonato Cearense, o intervalo é importante para aprimorar os aspectos táticos dos últimos jogos e, no caso do próximo comandante, iniciar a respectiva filosofia de trabalho.

Logo, há um retardo no processo de maturação do elenco até a Série A, prevista para o fim de maio. Mas o impacto é amenizado pelo 'treinador interino', que tem como uma das funções manter conceitos no grupo e evitar maior ruptura do planejamento.

Marcelo Paz Presidente do Fortaeza "Foi mais um passo do departamento de futebol, de ter um profissional da casa que conheça o outro trabalho e ajuda na transição. É uma função também do preparador de goleiro, o auxiliar de preparação física e de outros, tem uma continuidade do trabalho. Ele é muito importante nisso e se vier um nome estrangeiro, vai ser ainda mais importante porque o Léo Porto fala espanhol".

Pela escolha cautelosa, a tendência é que o próprio Léo Porto assuma a equipe à beira do gramado contra o Caucaia, neste sábado (1º), às 19h, pela 2ª rodada do Estadual. No retrospecto recente, o auxiliar ficou no posto contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, em janeiro de 2021. Na época, o então treinador Enderson tinha testado positivo para Covid-19.

Busca pelo treinador

A diretoria do Fortaleza definiu uma lista final com três opções no mercado para ser o novo técnico. O Diário do Nordeste apurou que o argentino Ariel Holan, ex-Santos, é um dos cotados.

Legenda: Ariel Holan foi campeão da Copa Sul-Americana em 2017 e do Campeonato Chileno em 2020 Foto: reprodução / Independiente

Na procura, os nomes foram consultados para apresentação do elenco e estrutura. A tendência é de uma definição que necessite de mais tempo.

"Nós traçamos um perfil do técnico, que seja ofensivo, que goste da bola, de atacar. Entendemos que isso é necessário para enfrentar a Série A, vencer os jogos de times como o padrão de investimento do nosso. Pode ser um treinador estrangeiro sim, e estamos conversando. Não tenho pressa, mas não estou perdendo tempo, todo o meu tempo e do departamento de futebol está voltado para escolher", detalhou Paz.

A gestão tricolor almeja um nome com vocação ofensiva e que encare o clube como um desafio na carreira. O primeiro alvo, ainda no mercado nacional, foi Fernando Diniz, mas as tratativas não avançaram.