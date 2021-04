Fortaleza aguarda resposta de Abel Hernández e monitora centroavantes no mercado

O Fortaleza busca um "centroavante de peso" no mercado para a temporada de 2021. Da lista de alternativas, a diretoria entrou em contato com o uruguaio Abel Hernández, do Internacional, e firmou uma proposta dentro do padrão financeiro tricolor.

Com contrato encerrado em julho e sem perspectiva de renovação, o nome seria uma opção para brigar pela titularidade da posição. O Diário do Nordeste apurou que o salário do atleta é considerado alto para os cofres leoninos e precisa de uma readequação para avançar na negociação.

No atual estágio orçamentário, a gestão não deve exceder os limites e aguarda uma resposta. Segundo o portal UOL, o Bahia também encaminhou oferta ao uruguaio.

Legenda: Wellington Paulista foi o centroavante titular do Fortaleza nas últimas temporadas Foto: Thiago Gadelha / SVM

Diante das tratativas, o Fortaleza monitora outros nomes para o elenco. O foco é ampliar a concorrência da função, que conta com Wellington Paulista (37) e Gustavo Coutinho (22) como principais do setor.

No primeiro ciclo de contratações, foram anunciados10 jogadores. Acertado com o zagueiro Titi, em acordo que depende da liberação no futebol turco, a chegada de um centroavante pode fechar inicialmente o plantel.

Os reforços oficializados até o momento são: o zagueiro Benevenuto; os laterais Yago Pikachu e Daniel Guedes; os volantes Éderson, Matheus Jussa e Gustavo Blanco; os meias Isaque e Lucas Crispim; e os atacantes Wellington Nem e Robson.