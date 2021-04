Fortaleza negocia contratação de atacante Abel Hernández, do Internacional

O Fortaleza negocia a contratação do atacante uruguaio Abel Hernández, do Internacional. A informação foi concedida pelo presidente Marcelo Paz, neste domingo (4), em entrevista ao portal Nordeste em Campo. O dirigente revelou contato com o atleta, apesar do salário atual incompatível com o clube cearense.

"É um jogador que tem realmente um salário mais elevado. O que ele ganha do Internacional não tem como o Fortaleza pagar, é fora da nossa realidade. Ele teria que se adequar a uma condição para o Fortaleza e está ciente disso. A situação não está fechada [...] A situação está em aberto, está em negociação", confirmou.

O centroavante tem vínculo encerrado em junho e recebeu ofertas do futebol mexicano. Paz ressaltou que aguarda uma posição mais definida do jogador, que deseja seguir no Brasil para a sequência da carreira.

Legenda: Marcelo Paz é presidente do Fortaleza e tem mandato na diretoria do clube até o fim de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

"Nós fizemos contato. Demonstramos claramente o interesse. Ele está vinculado ao Internacional, tem contrato até o meio do ano e não foi discutido renovação. Então, pode ser que não (renove). Ele sabe do interesse, houve reunião, conversa via zoom. Ele ouviu, falou que pensava. A gente está no aguardo. A negociação é lenta, algo que demora, principalmente com o nome desse porte", explicou.

Com passagem por equipes como Penarol-URU, Palermo-ITA, Hull City-ING e CSKA-RUS, Abel sempre figurou em convocações para seleção uruguaia. A chegada ao Inter ocorreu em agosto de 2020 para substituir Paolo Guerrero - o peruano sofreu uma lesão grave e ficou fora da temporada.

Aos 30 anos, iniciou como titular e perdeu espaço sob comando de Abel Braga. Ao todo, soma seis gols em 31 jogos pela equipe gaúcha.