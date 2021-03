Fortaleza manifesta interesse na contratação de atacante Abel Hernández, do Internacional

O Fortaleza manifestou interesse na contratação do atacante Abel Hernández, do Internacional. O clube sondou a situação do uruguaio, que tem vínculo encerrado em junho de 2021 e não deve renovar. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O entrave é o aspecto financeiro. O time tricolor esbarrou no alto salário do atleta de 30 anos e não evoluiu na negociação até o momento.

As diretorias do León e do Cruz Azul, ambos do México, já encaminharam ofertas ao staff de Abel. A prioridade do atacante, no entanto, é seguir no Brasil.

Legenda: Abel Hernandéz acumula convocações para a Seleção do Uruguai na carreira Foto: divulgação

Com passagem por equipes como Penarol-URU, Palermo-ITA, Hull City-ING e CSKA-RUS, sempre figurou em convocações para a Seleção do Uruguai. A chegada ao Inter ocorreu em agosto de 2020 para substituir Paolo Guerrero - o peruano sofreu uma lesão grave e ficou fora da temporada.

O reforço iniciou como titular e perdeu espaço com o técnico Abel Braga. Ao todo, marcou seis gols em 31 jogos.