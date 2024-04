Sem Payet, Vasco embarca para jogo com o Fortaleza; veja relacionados

O Vasco embarcou para Fortaleza nesta terça-feira (30), para jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. O clube enfrentará o Leão na quarta-feira no Castelão, às 19 horas.

O clube divulgou a lista de relacionados para a partida e não conta com o atacante francês Payet.O francês se recuperou de uma lesão no joelho direito recentemente e será poupado. No lugar de Payet, foi relacionado o meia do Sub-20, Guilherme Estrella.

"O atleta Dimitri Payet seguirá em trabalho de performance, de acordo com cronograma pré-estabelecido pelo DESP, e não será relacionado para o jogo contra o Fortaleza", informou o clube.

Relacionados do Vasco

📋 Relacionados para a viagem rumo à Fortaleza, para o jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil ✈️💢#FORxVAS#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/P2e6o8b0Al — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 30, 2024

Sem treinador

Sem treinador após a demissão de Ramon Diaz, logo depois da goleada sofrida contra o Criciúma por 4 a 0 em São Januário, Rafael Paiva vai comandar o Vasco de forma interina nesta quarta.