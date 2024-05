Com apenas uma derrota em casa no ano de 2024, Ceará disputa próximos jogos em seus domínios

O Ceará fará seus últimos três jogos do mês de maio em casa. O time comandado por Vágner Mancini tem um bom retrospecto jogando em seus domínios. São 12 jogos como mandante em 2024, contabilizando cinco vitórias, seis empates e apenas uma derrota, obtendo um aproveitamento de 58,3%. O alvinegro enfrenta o CRB, a Chapecoense e o Coritiba. As partidas acontecem pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série B.

O único revés aconteceu no dia 6 de março, quando perdeu para o Bahia por 2 a 1, em jogo válido pela Copa do Nordeste. De lá para cá, já são seis partidas sem saber o que é perder em casa, somando quatro empates e duas vitórias. O último triunfo aconteceu na rodada de número cinco da Série B, quando superou o Amazonas, pelo placar de 2 a 1.

Além disso, ainda nesse recorte, o Vovô tem uma média de dois gols por jogo, balançando as redes adversárias 25 vezes e tendo a defesa vazada em 12 oportunidades.

Veja datas dos jogos:

23/05 - 21h30 - Ceará x CRB, Castelão (Copa do Brasil)

26/05 - 18h30 - Ceará x Chapecoense, Castelão (Série B)

31/05 - 19h00 - Ceará x Coritiba, Castelão (Série B)