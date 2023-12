Fortaleza acerta renovação com o goleiro Maurício Kozlinski por mais uma temporada; veja detalhes

Fortaleza e Maurício Kozlinski chegaram a um acordo de renovação de contrato nesta sexta-feira (1). O acordo foi estendido até o fim de 2024 e tem possibilidade de renovação automática por mais um ano.

A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Rossafa e foi confirmada pelo Diário do Nordeste.

Segundo informações, a negociação teve a participação do assessor de futebol do time cearense, Marcelo Boeck.

O goleiro foi sondado ainda por times como o Novorizontino e Paysandu.

Mais minutagem

Kozlinski busca ter mais tempo em campo na próxima temporada. Em 2023, o arqueiro só entrou em campo, vestindo a camisa do Fortaleza, em duas oportunidades. Os jogos aconteceram na vitória por 2 a 0, contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil e também no empate sem gols contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

O goleiro tricolor neste ano, foi a terceira opção na posição, atrás de Fernando Miguel e João Ricardo.