Destaque do Fortaleza, Calebe recebe propostas de equipes da Série A e da Europa; veja times

O meia-atacante Calebe, do Fortaleza, desperta o interesse de outras equipes no mercado da bola. O Diário do Nordeste apurou que o staff do jogador de 23 anos recebeu propostas do Corinthians e do Celta de Vigo, da Espanha, pela contratação de Calebe.

A situação do jogador junto ao Leão só será definida após o término da Série A, que acontece na próxima quarta-feira (6). O Fortaleza comprou 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 6 milhões e tem contrato com Calebe até o dia 31 de dezembro de 2026.

Procurado, o Fortaleza afirmou que não recebeu, até o momento, nenhuma proposta oficial por Calebe. As conversas permanecem, portanto, entre o staff do meia-atacante com o Corinthians e com o Celta de Vigo.

Legenda: Calebe comemora gol pelo Fortaleza Foto: KID JUNIOR

O Corinthians está atualmente na 13ª colocação da Série A do Brasileirão 2023, com permanência na elite do futebol encaminhada. Já o Celta de Vigo ocupa a 18ª colocação da LaLiga 2023/24, a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Calebe, de 23 anos, chegou ao Tricolor do Pici na atual temporada. Com a camisa do Fortaleza, o meia-atacante soma 53 jogos, seis gols e oito assistências. O jogador tem se destacado nas últimas partidas e marcou dois gols nos últimos dois jogos do Leão.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.