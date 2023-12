Com Fortaleza garantido na Série A, Vojvoda volta a Canindé em momento religioso; veja

Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, retornou à Canindé, na manhã dessa sexta-feira (1), para um momento de fé após garantir a permanência do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro por mais uma temporada. Ao lado da funcionária ícone do Leão, Toinha, o técnico foi tietado por tricolores.

Vojvoda já havia ido até Canindé. Em outubro de 2022, o treinador foi pagar a promessa também pela permanência do Fortaleza. Em um vídeos nas redes sociais, Toinha confirma o retorno à igreja da cidade na data dessa sexta-feira (1) e ainda afirma que saíram do aeroporto, foram para o Pici e de lá foram direto para "Canindé de açúcar", como ela se refere ao local.

Legenda: Com Fortaleza garantido na Série A, Vojvoda volta à Canindé em momento religioso; veja Foto: Reprodução/redes sociais

PERMANÊNCIA NA SÉRIE A

Após vencer o Bragantino por 2 a 1 com gols de Pikachu e Calebe, o Fortaleza se garantiu por mais um ano na Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda ficou emocionado com a permanência ao ser o clube nordestino há mais tempo na primeira divisão da competição.