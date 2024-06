Fortaleza acerta apenas 30% das finalizações que faz na Série A; veja números

O Fortaleza tem uma taxa de acerto nas finalizações de apenas 30,1% em jogos da Série A do Brasileirão 2024. Ao todo, o Leão finalizou 93 vezes, mas apenas 28 destes chutes foram na direção do gol, configurando um percentual de 30,1% de finalizações certas.

Considerando as 28 finalizações certas feitas pelo Tricolor do Pici no Brasileirão 2024, apenas seis resultaram em gols. Portanto, a taxa de conversão, que representa o percentual de finalizações certas que resultaram em gols, é de apenas 21,4%.

Legenda: Hércules também é um dos nomes que mais acerta chutes no Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Os dois jogadores do Fortaleza com mais finalizações certas na atual edição do Brasileirão 2024 são Renato Kayzer e Moisés, com quatro cada um. Na sequência, aparecem Breno Lopes, Hércules e Lucero, com três finalizações certas cada.

O baixo aproveitamento na conversão de chances reflete uma realidade negativa do ataque do Fortaleza na Série A do Brasileirão: o time de Juan Pablo Vojvoda tem, ao lado de Internacional e Grêmio, o pior ataque da competição, com apenas seis gols marcados.