Flamengo pode ter seis desfalques contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Flamengo enfrenta o Fortaleza, pela Série A do Brasileirão 2024, desfalcado. Para a partida desta quinta-feira (11), o técnico Tite não deve poder contar com os atacantes Bruno Henrique (entorse no tornozelo direito) e Everton Cebolinha (lesão no quadril).

Além da dupla de atacantes, seguem de fora o lateral-direito Varela, o lateral-esquerdo Viña e os meio-campistas De la Cruz e Arrascaeta, que estão defendendo a seleção do Uruguai na Copa América 2024, nos Estados Unidos.

Legenda: Arrascaeta, jogador do Flamengo Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Por outro lado, o meio-campista Igor Jesus retorna após se recuperar de um entorse no tornozelo esquerdo, bem como Gabigol, que volta a ser relacionado após um período afastado por conta de negociações de uma possível saída.

A provável escalação para enfrentar o Fortaleza no Maracanã na quinta (11) às 20h é: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan e Gerson; Luiz Araújo, Pedro e Lorran.