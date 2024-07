Gabigol retornará ao Flamengo contra o Fortaleza na Série A do Brasileirão

Gabigol, atacante do Flamengo, voltará a ser relacionado na partida contra o Fortaleza, pela Série A do Brasileirão 2024. O jogador não é relacionado por Tite há três jogos em meio à possibilidade de deixar o Rubro-Negro na janela de transferências.

A expectativa é que o camisa 99 do Flamengo comece no banco de reservas na partida entre Flamengo e Fortaleza, válida pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. O jogo acontece na próxima quinta-feira (11), às 20h, no Maracanã.

De acordo com informações do ge, o afastamento de Gabigol havia sido motivado por declarações do empresário do atleta, Júnior Pedroso, de que estaria buscando um novo time para o atacante. O Palmeiras surgiu como o principal interessado.