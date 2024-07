Kervin Andrade se reapresenta ao Fortaleza e é opção para encarar Flamengo

De volta após disputar a Copa América, o meia-atacante venezuelano Kervin Andrade se reapresentou no Pici na tarde desta segunda-feira (8). Reintegrado ao elenco, a joia do Fortaleza passa a ser opção para a partida contra o Flamengo, que acontece na quinta (11).

Kervin desfalcou o Leão por 29 dias, enquanto servia à seleção da Venezuela. Na Vinotinto, pela Copa América, ele atuou em uma partida, contra a Jamaica, e deu uma assistência. Para as redes sociais do Fortaleza, o jovem atleta, de apenas 19 anos, comentou sobre a experiência de defender o país de origem em campo.

"Muito feliz, uma experiência incrível. Não se vive (isso) duas vezes na vida, aproveitei ao máximo. Agradecido com todos que me ajudaram com isso. Agora, o próximo objetivo é o Mundial (Copa do Mundo em 2026)”, disse Kervin.

Com sete gols marcados e quatro assistências concedidas com a camisa tricolor, Kervin reforça o Fortaleza para o restante do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. O venezuelano tem vínculo com o Leão até o fim de 2028, sendo 50% dos direitos econômicos dele pertencentes ao time cearense.