Após sentir desconforto contra o Flu, exames não mostram lesão em Bruno Pacheco

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco não treinou com o restante do elenco tricolor na reapresentação do Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (8). A decisão foi uma precaução, apesar do exame de imagem feito pelo atleta não ter revelado nenhuma lesão.

Reserva do Fortaleza contra o Fluminense, Pacheco até estava no banco, mas não seria utilizado. Ele sentiu um desconforto no adutor da coxa direita durante o aquecimento do time e quando voltou do vestiário calçava tênis.

Pacheco será reavaliado nesta terça-feira (9) e vai tentar treinar com os demais. O lateral tem até quarta-feira (10), quando o time embarca para o Rio de Janeiro, para apresentar condições de jogo, caso contrário será baixa do Leão.

Em 2024, Bruno Pacheco já atuou em 32 partidas, tendo marcado um gol e sido o autor de três assistências.