Flamengo anuncia contratação de Danilo, capitão da Seleção Brasileira

O Flamengo anunciou na tarde desta quarta-feira (29) a contratação do lateral-direito e zagueiro Danilo, de 33 anos. O jogador assinou contrato com o time carioca até o final da temporada 2026, com um vínculo total de dois anos.

Danilo tem vasta experiência na Europa, tendo defendido clubes como Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, onde estava atualmente. Ele também é titular e atual capitão da Seleção Brasileira, tendo disputado as Copas do Mundo de 2018 e 2022.

De acordo com informações divulgadas pelo Flamengo em seu site oficial, Danilo será apresentado oficialmente como o novo reforço do time nesta quinta-feira (30), às 20h15, na sala de imprensa do estádio Maracanã.

Ficha técnica - Danilo