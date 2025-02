Técnico do Vitória-BA avalia invencibilidade de 16 jogos e Fortaleza: ‘mais fácil de ser estudado'

Próximo adversário do Fortaleza, o Vitória-BA chegou ao 16º jogo de invencibilidade sob o comando de Thiago Carpini. No Barradão, em Salvador, venceu o Jequié por 2 a 0, neste domingo (16), e confirmou classificação às semifinais do Campeonato Baiano. O treinador então exaltou o momento positivo da equipe.

“Trabalhamos para isso. Enquanto a gente puder postergar essa derrota será bom. Um dia vai acontecer. Fazer história é o que é bonito no futebol. O grupo vai se desmanchando, os jogadores vão mudando, mas podemos ser lembrados por títulos e por sequências sem perder. Vamos melhorando, encontrando alternativas para evoluir e oscilar menos. No início da temporada a oscilação faz parte. A gente trabalha para estar sempre buscando o mais próximo do ideal. Quando não for possível vencer, tentar não perder. É o caminho”. Thiago Carpini Técnico do Vitória-BA

Após o resultado positivo, o time rubro-negro vira a chave para a Copa do Nordeste, onde encara o Fortaleza na quarta-feira (19), às 21h30, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da fase de grupos. Apesar do peso do adversário, Carpini ressaltou que é mais fácil estudar o rival pelas informações.

“O Fortaleza, querendo ou não, é um adversário mais fácil de ser estudado porque temos mais informações. Jogamos ano passado por duas vezes no Campeonato Brasileiro, toda hora tem jogo de televisão, é difícil buscar informação do Salgueiro, Porto. Sabemos bem os pontos positivos e precisamos tentar neutralizar sem abrir mão dos nossos comportamentos. É trabalhar para cada jogo, competição e momento. Um jogo difícil, que vale a liderança do grupo. É tentar aproveitar ao máximo os pequenos tempos que temos para evoluir, seja coletivo ou individualmente”. Thiago Carpini Técnico do Vitória-BA

No Grupo B, o Vitória-BA é o líder, com sete pontos. Já o Fortaleza é o vice, com seis. Pelo regulamento, os quatro melhores dentre os oito participantes da chave avançam para o mata-mata.