Ingressos de partida de Ronaldinho no PV são divulgados; veja preços

Os valores dos ingressos para a partida beneficente do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza/CE, foram divulgados. O evento será no dia 20 de abril, domingo, sendo a 5ª edição do Jogo da Alegria, que visa a arrecadação de toneladas de alimentos para doações pelo país.

Por isso, ocorre na véspera do feriado de Tiradentes e terá a Páscoa como temática. As entradas variam entre R$ 30 e R$ 220, com todos os setores com ingresso solidário.

Além do astro da Seleção Brasileira e ídolo mundial, a expectativa é de que esse confronto reúna outros grandes nomes do futebol e do entretenimento. A programação será dividida em dois momentos, com uma partida apenas de mulheres e depois uma masculina, em que Ronaldinho será capitão de um dos times em campo.

Ao todo, mais de 20 mil ingressos serão disponibilizados. A venda será apenas online, através do site Central dos Eventos.

Confira valores: