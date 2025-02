Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (17/2)

A semana inicia com forte sensação de libertação, seja de antigos hábitos ou de tudo que for tóxico. Ouça o chamado para renovar o que precisa ser deixado para trás, liberando espaço para aquilo que realmente importa.



Pela manhã, a Lua em Libra se opõe a Quíron, indicando que feridas antigas podem ressurgir para serem reconhecidas e curadas. Não tema esse processo: para cicatrizar é preciso expor e limpar. O dia pede um ponto de equilíbrio, ou seja, saber dosar razão e emoção sem pender demais para nenhum dos lados.



Mercúrio em Peixes sugere olhar as situações com mais sensibilidade, confiando na sua intuição e empatia em vez de tentar “encaixar tudo” somente na lógica. Com Sol e Lua em harmonia, os caminhos estão abertos para a comunicação e a interação. Aproveite esse momento de fluidez para trocar ideias, estreitar laços e compartilhar o que sente.

Áries

A semana começa convidando você a libertar-se da pressa em resolver tudo de uma vez. A oposição da Lua em Libra com Quíron toca em feridas relacionadas à maneira como você se impõe no mundo, pedindo mais empatia consigo e com os outros. É importante exercitar a paciência e a sensibilidade, respeitando seus limites e celebrando cada pequena vitória no processo de cura.

Touro

Abandone a teimosia que possa estar sabotando sua evolução, seja em hábitos ou relações. A Lua em Libra evidencia a importância de equilibrar suas necessidades com as do outro, enquanto Quíron traz a tona emoções que precisam ser cuidadas com carinho. Permita-se olhar as situações com mais delicadeza, sem tentar controlar tudo somente pela lógica.

Gêmeos

Este é um momento para fugir do excesso de racionalização e mergulhar em uma escuta mais profunda das suas próprias emoções. A oposição Lua–Quíron revela feridas que podem estar escondidas no seu diálogo interno, pedindo cuidado e compreensão. Não tenha medo de partilhar o que sente; a harmonia entre Sol e Lua favorece conversas sinceras e construtivas.

Câncer

A semana sugere a libertação de padrões emocionais tóxicos que você carrega há tempos. A Lua em Libra oposta a Quíron reforça a importância de cuidar primeiro das suas feridas, para depois acolher melhor as necessidades de quem está ao redor. Mercúrio em Peixes oferece a empatia que você tanto domina, mas lembre-se de encontrar o meio-termo entre doar-se e preservar-se.

Leão

Hora de abandonar máscaras e comportamentos que não condizem mais com quem você é. A Lua em Libra em oposição a Quíron pode esbarrar no seu orgulho, trazendo vulnerabilidades à tona para serem vistas e cuidadas. Utilize a energia de Mercúrio em Peixes para ouvir o que o coração diz e expressar suas emoções de forma sensível.

Virgem

Nem tudo precisa ser analisado minuciosamente — o momento pede que você encontre mais suavidade ao lidar com as situações. A tensão entre a Lua em Libra e Quíron lembra que nem sempre há solução exata para tudo e, às vezes, só o tempo e o cuidado interno podem curar antigas dores. Liberte-se da busca obsessiva pela perfeição; um pouco de sensibilidade pode trazer o equilíbrio que você precisa.

Libra

A semana começa com a Lua no seu signo em oposição a Quíron, destacando o quanto você pode se sentir responsável pela harmonia ao seu redor. É fundamental respeitar os próprios sentimentos e reconhecer que nem sempre há como evitar conflitos. Mercúrio em Peixes e a harmonia Sol–Lua favorecem a comunicação sensível e empática, ajudando a alcançar um verdadeiro equilíbrio de dentro para fora.

Escorpião

A libertação que surge neste período pede que você reveja atitudes e sentimentos que podem estar estagnados. A Lua em Libra oposta a Quíron traz a chance de encarar certos medos e inseguranças, limpando o terreno para uma transformação genuína. Confie mais na sua intuição — Mercúrio em Peixes fortalece o seu poder de percepção, mas lembre-se de buscar um meio-termo para não mergulhar em extremismos.

Sagitário

O início da semana convida a libertar-se de pensamentos ou hábitos que travam seu crescimento pessoal. A oposição entre a Lua em Libra e Quíron mexe em feridas ligadas à sua busca por liberdade, pedindo cuidado ao lidar com expectativas alheias. Mercúrio em Peixes sugere que sua visão do mundo seja mais compassiva e menos acelerada, encontrando harmonia entre aventura e acolhimento.

Capricórnio

Repense padrões de rigidez que possam estar atrasando seu progresso emocional e profissional. A Lua em Libra em oposição a Quíron relembra que é preciso lidar com antigas feridas para seguir adiante de forma mais leve. Use o momento para trocar ideias, pois Sol e Lua em harmonia trazem conexões favoráveis — seja no trabalho ou na vida pessoal, a comunicação pode gerar insights transformadores.

Aquário

A libertação do início da semana favorece a sua originalidade, mas também pede atenção às dores que possam surgir ao se expor ao mundo. A Lua em Libra em oposição a Quíron indica que velhos desconfortos podem ser acionados, mas eles aparecem para que você possa curá-los com calma. Mercúrio em Peixes lembra que nem tudo se explica pela razão; permita-se sentir antes de tentar entender.

Peixes

O momento pede que você se liberte de expectativas irreais e padrões autossabotadores. A tensão entre a Lua em Libra e Quíron pode cutucar dores internas, mas a sensibilidade pisciana é capaz de transformar essas feridas em força se forem encaradas com honestidade. Mercúrio no seu signo pede conexão profunda com as emoções, para, então, encontrar uma comunicação mais compassiva e aberta com os outros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.