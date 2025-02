Em jogo movimentado, Maracanã vence Horizonte no 1º duelo das quartas de final do Cearense

O Maracanã venceu o Horizonte por 3 a 2 no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Cearense. As equipes se enfrentaram no Estádio Domingão. Davi Torres, Bravo e Wendel marcaram para o Alviceleste neste domingo (16). Tico Baiano (2) descontou para o Galo do Tabuleiro.

Ainda no primeiro tempo, Davi Torres abriu o placar para o Maracanã aos 24 minutos em cobrança de falta. Na última etapa, os donos da casa empataram com Tico Baiano, em cobrança de pênalti. O time comandado por Junior Cearense chegou ao 3 a 1 com Bravo e Wendel. Tico descontou em nova penalidade, mas o Horizonte não conseguiu o empate.

Os times fazem o confronto decisivo no dia 23 de fevereiro, próximo domingo, a partir das 16h (de Brasília). O duelo será no Estádio Prefeitão.