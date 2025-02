Com Kauan, do Fortaleza, Seleção Brasileira é campeã do Sul-Americano Sub-20

O Brasil é o grande campeão do Sul-Americano Sub-20! A Seleção Brasileira venceu o Chile por 3 a 0 no último domingo (16) e, com o resultado, confirmou o título da competição continental, que garante vaga no mundial da categoria sub-20.

Após uma primeira fase complicada, em que foi inclusive goleado por 6 a 0 para a Argentina, a Seleção Brasileira se recuperou na fase final e ficou com o título. Foram quatro vitórias e um empate nos cinco jogos disputados na fase final.

Um dos jogadores do elenco da Seleção Brasileira foi Kauan, meio-campista do Fortaleza. O jogador chegou a ser titular em algumas partidas, sobretudo na primeira fase. Aos 19 anos, ele é considerado uma das grandes promessas do Tricolor do Pici.

Contratado em 2023, ele defendeu inicialmente as equipes sub-20 e sub-23 do Fortaleza. Na temporada 2024, Kauan passou a ter mais oportunidades no time profissional, principalmente no início da temporada. Ao longo, foram 20 partidas no ano.