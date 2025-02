Kauan destaca a importância de ser um jogador do Fortaleza na Seleção Brasileira: “importante para o futebol nacional"

Atleta do Fortaleza, Kauan é um dos representantes do futebol nordestino na Seleção Brasileira Sub-20, que disputa o Sul-Americano da categoria, na Venezuela. Em entrevista à CBF TV, o jovem natural de Caxias, no Maranhão, destacou a importância de ser um jogador de um clube do Nordeste representando o seu país.

"É muito importante ser um jogador (da Seleção) de naturalidade nordestina e estar em um clube nordestino. Mostra a ascensão que o Fortaleza e a região Nordeste estão tendo e que o futebol nordestino pode chegar em várias competições e ser muito importante para o futebol nacional." Kauan Rodrigues

No Sul-Americano, Kauan veste a camisa 18, número especial para o Tricolor do Pici, que foi fundado no dia 18 de outubro de 1918. O meia também comentou sobre a numeração; confira:

"Fiquei surpreso, foi uma opção mesmo de numeração, não escolhi. Foi uma coincidência muito legal por conta da data comemorativas da Fortaleza, 18 de outubro de 1918. Ficou bastante feliz de poder representar a Fortaleza e de ainda ter essa numeração na minha camisa. O nosso presidente até comentou nisso em uma publicação e achei legal." Kauan Rodrigues

Nesta segunda-feira (10), a Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai, às 17h, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas. Após se classificar em terceiro lugar na fase de grupos, o Brasil busca ficar entre os quatro primeiros do hexagonal final para conseguir classificação para a Copa do Mundo Sub-20, que acontecerá no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro.