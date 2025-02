Gol de Neymar no Santos: veja vídeo da cobrança de pênalti do atacante

O atacante brasileiro Neymar, jogador do Santos, marcou o primeiro gol em seu retorno ao Brasil. Ele balançou as redes neste domingo (16), no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), em partida contra o Água Santa, pela décima rodada do Campeonato Paulista 2025.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 fez uma bela jogada individual, fintando defensores do Água Santa, que o derrubaram dentro da área. O próprio Neymar foi para a cobrança do pênalti e, deslocando o goleiro, marcou o seu primeiro gol na nova era pelo Santos.

VEJA O VÍDEO DO GOL DE NEYMAR

O Santos venceu a partida por 3 a 1. Os outros dois gols do Peixe foram marcados por Thaciano e Guilherme. Com o resultado, a equipe passou a liderar o Grupo B do Campeonato Paulista, à frente de Guarani, RB Bragantino e Portuguesa.

Neymar, de 33 anos, disputou seu quarto jogo desde que retornou ao Santos. Ele já havia entrado em campo contra o Botafogo-SP, Novorizontino e Corinthians, mas até então sem ter balançado as redes. O atacante “desencantou” contra o Água Santa, para festa da torcida santista.