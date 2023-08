Ferroviário inicia semana decisiva para o planejamento do ano de 2024

Envolvido em duas decisões, o Ferroviário inicia a última semana de agosto com muita expectativa. A equipe coral terá dois confrontos decisivos para o planejamento do ano de 2024. Pela final da Fares Lopes, o time enfrenta o Iguatu, na quarta-feira (30), às 19h30, no Estádio Morenão. Um empate garante o título para o Tubarão da Barra. Já no domingo (3), o Peixe recebe o Maranhão, no Presidente Vargas, às 17h30, para definir o acesso à Série C de 2024. Com a igualdade no jogo da ida, uma vitória por qualquer placar leva o time da Barra do Ceará de volta à terceira divisão nacional.

De acordo com a programação divulgada pela assessoria de imprensa, a equipe se reapresenta nesta terça-feira (29) e inicia os trabalhos para os dois duelos.

Legenda: Grupo coral busca fazer história na temporada de 2023. Foto: Reprodução / Instagram

FARES LOPES

O principal objetivo na Taça Fares Lopes já foi alcançado. Por ter chegado à final, o Ferroviário garantiu vaga na Copa do Brasil de 2024, já que o Iguatu, seu adversário na decisão, já havia garantido a sua vaga na competição via campeonato estadual. Como o time já conquistou o principal objetivo da competição, a expectativa é que o técnico Paulinho Kobayashi mande uma equipe alternativa para o campo.

No entanto, a final desta quarta-feira (30) pode se tornar histórica para o Ferroviário. Em caso de conquista, os jogadores, comissão técnica e diretoria marcarão seu nome na história do clube com o tricampeonato, fazendo com que o Tubarão da Barra se torne o maior campeão da história da competição estadual e deixe para trás Guarani de Juazeiro, Horizonte e Icasa, ambos com dois títulos cada.

SÉRIE D

A Série D é o maior objetivo do Ferroviário e pode coroar o excelente ano da equipe. Vindo de um rebaixamento melancólico na Série C em 2022, o clube se reestruturou e fez boas campanhas em todas as competições que disputou: Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D e Fares Lopes.

O foco do Tubarão está totalmente no jogo da volta contra o Maranhão, marcado para este domingo (3), às 17h30, no Estádio Presidente Vargas. Um triunfo garante um calendário mais atrativo para o clube, além de render boas cotas de participação e a possível presença de novos investidores na equipe, possibilitando a montagem de um elenco ainda mais forte.

Para efeito de comparação, por participar da Série D de 2023, o Ferroviário embolsou R$ 300 mil de cota. Além disso, a cada fase superada, as recebem mais R$ 100 mil, podendo os quatro melhores da competição chegarem a R$ 700 mil em arrecadação por cotas. Hoje, o Ferroviário garantiu R$ 600 mil e, caso seja finalista, pode somar R$ 800 mil de premiação no total.

Já na Série C, a cota de participação é quase o triplo. Na atual temporada, os times receberam R$ 800 mil por participar da competição. Os oito melhores, que avançaram para a fase decisiva, receberam mais R$ 240 mil, totalizando mais de R$ 1 milhão em cotas.