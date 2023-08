Ciel chega aos 20 gols, supera números da última temporada, e aparece entre os artilheiros do Brasil

O grande ano que o Ferroviário vive passa muito pelo bom desempenho do atacante Ciel. No auge dos seus 41 anos, o 99, como é conhecido, vive uma das temporadas mais goleadoras em toda a sua carreira. Ao todo, são 20 gols em 34 jogos disputados. Os números garantem ao atleta o posto de artilheiro do futebol cearense em 2023, superando nomes badalados como Lucero e Thiago Galhardo.

Neste último domingo (20), o atacante foi fundamental e, com um hat-trick, comandou a vitória por 3 a 1 sobre o Nacional/PB, que garantiu a classificação do time coral para as quartas de final da Série D.

Agora, o foco do Tubarão da Barra é o acesso para a Série C de 2024, mas Ciel afirmou que também quer a final da competição.

"O grupo está de parabéns. Conquistamos o nosso objetivo que era essa classificação e vamos rumo à final, a busca pelo acesso, mas com todo o respeito ao adversário. Lutamos do começo até o final e conseguimos essa vitória", disse.

Além dos 20 tentos marcados, o camisa 99 do Tubarão da Barra também contribuiu com duas assistências, somando assim 22 participações diretas em gols no ano. Ciel aparece entre os atletas que mais balançaram as redes no Brasil em 2023. O 99 aparece empatado com Gabigol, do Flamengo, Luciano Juba, do Sport, e Mário Sérgio, do Paysandu.

TEMPORADA DE DESTAQUE

Os números de Ciel em 2023 superam os da última temporada. Em 2022, ele disputou 43 jogos com a camisa do Tombense/MG e fez 18 gols, em partidas envolvendo Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B.

Legenda: Ciel é artilheiro do Tombense em 2022 Foto: Victor Souza/Tombense

A última vez que o atacante fez 20 gols atuando pelo mesmo clube foi em 2019, quando defendia o Caucaia. Além disso, ele fez mais três gols com a camisa do ASA/AL, totalizando 23 no ano.

Legenda: Ciel tem mais de 40 gols com a camisa do Caucaia, contabilizando todas as suas passagens. Foto: KID JUNIOR

Já em 2020, foram 20 gols marcados, mas por três clubes distintos. Seis pelo Guarany de Sobral, quatro pelo Salgueiro e 10 pelo Caucaia.

Legenda: Em 2021, o atacante teve passagem pelo Salgueiro. Foto: Reprodução / TV

Em 2021, novamente 23 gols por três times diferentes. Oito pelo Caucaia, quatro pelo Salgueiro e 11 pelo Sampaio Corrêa.

Legenda: Ciel defendeu o Sampaio Corrêa em 2021. Foto: John Tavares / Sampaio Corrêa FC

Vale lembrar que Ciel tem 19 gols nas últimas duas edições da Série B, quando defendeu Sampaio Corrêa (9 gols) e Tombense (10 gols), e que 2023 é a quarta temporada que ele marca 20 gols ou mais em sua carreira, números que mostram que o atacante parece evoluir ainda mais o seu desempenho a cada ano que passa.