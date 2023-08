Série D: confrontos das quartas de final estão definidos

A vitória do Ferroviário sobre o Nacional/PB encerrou a fase de oitavas de final da Série D de 2023 e definiu os oito times que avançaram às quartas de final e seguem na luta pelo acesso à Série C de 2024. Os confrontos são definidos pela campanha geral, onde o 1º enfrenta o 8º, o 2º mede forças com o 7º e assim sucessivamente.

VEJA OS CONFRONTOS:

Ferroviário (1º) x Maranhão (8º)

Athletic-MG (2º) x Bahia de Feira/BA (7º)

Sousa/PB (3º) x Ferroviária/SP (6º)

Portuguesa/RJ (4º) x Caxias/RS (5º)

Os time à esquerda decidem em casa.

QUARTAS DEFINIDAS:

Vale o acesso



O chaveamento até a final também já está definido:

O vencedor de Ferroviário x Maranhão enfrenta o ganhador de Portuguesa/RJ x Caxias/RS. Já do outro lado da chave quem vencer entre Athletic/MG x Bahia de Feira/BA enfrentar o vitorioso do duelo Sousa/PB x Ferroviária/SP.

CONFIRA AS DATAS PREVISTAS PARA O MATA-MATA DA SÉRIE D

segunda fase: 29 e 30 de julho a 5 e 6 de agosto

terceira fase (oitavas de final): 12 e 13 de agosto a 19 e 20 de agosto

quarta fase (quartas de final): 26 e 27 de agosto a 2 e 3 de setembro

quinta fase (semifinal): 6 de setembro a 10 de setembro

sexta fase (final): 16 de setembro e 23 de setembro