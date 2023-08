Com hat-trick de Ciel, Ferroviário vence o Nacional-PB e avança às quartas de final da Série D

Na tarde deste domingo (20), o Ferroviário recebeu o Nacional-PB, no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D, e venceu por 3 a 1. Ciel marcou os três gols do time coral, enquanto Hitalo descontou para os paraibanos. O resultado leva o Ferrão para as quartas de final, fase em que o time disputa o acesso para a Série C de 2024.

Na fase decisiva da Série D, o Tubarão da Barra vai enfrentar o Maranhão. Por ter tido a melhor campanha geral da competição, o time de Paulinho Kobayashi decidirá o confronto em seus domínios.

O JOGO

Após o empate no jogo de ida, o Ferroviário recebeu o Nacional-PB, no Presidente Vargas, para confirmar o seu bom retrospecto como mandante. O Tubarão da Barra venceu todos os jogos que fez em casa na Série D. Mas engana-se quem pensa que a partida deste domingo (20) foi tranquila.

O time visitante começou com uma postura mais propositiva, tendo a posse de bola e incomodando o Ferrão, que tentava deixar a ansiedade de lado para encontrar o seu bom futebol para garantir a classificação.

Aos poucos, o time de Paulinho Kobayashi foi melhorando e, em um grande lançamento de Lincoln, aos 13, Ciel saiu cara a cara com o goleiro Rodrigo Carvalho e tocou no canto para abrir o placar. O lance demorou cerca de cinco minutos para ser validado, pois a arbitragem precisou utilizar a tecnologia para identificar que o zagueiro Hitalo dava condições ao camisa 99.

Legenda: Ciel mostrou excelente senso de posicionamento para marcar o primeiro gol coral. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

No entanto, já na saída de bola, o Nacional-PB teve uma falta ao seu favor na intermediária ofensiva. Na cobrança, em uma jogada ensaiada, Leo Cereja lançou Herbert na grande área e o atacante tocou para o meio, onde estava Hitalo. O zagueiro se redimiu da bobeada no primeiro gol do Ferroviário e desviou de cabeça, sem chances para Douglas Dias, para empatar a partida.

O jogo seguiu bastante equilibrado, com o Nacional bem postado e dificultando as ações do Ferroviário, que buscava a individualidade dos seus principais jogadores: Ciel, Deizinho e Kadu Barone. Kobayashi, inclusive, inverteu os seus pontas para buscar uma maior efetividade ofensiva.

Na primeira oportunidade, Deizinho, na ponta esquerda, recebeu no bico da grande área, limpou o zagueiro e finalizou com muito perigo ao gol de Rodrigo Carvalho. Na sequência, aos 32, Ciel, grande nome do time coral, chamou a responsabilidade e resolveu.

Legenda: Ferroviário enfrentou um jogo duro, mas conseguiu carimbar sua classificação. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

O camisa 99 acertou um lindo chute da intermediária e mandou no ângulo do goleiro paraibano para colocar o Ferrão novamente em vantagem. O gol deu a tranquilidade que faltava ao time coral para administrar a vantagem e descer para o intervalo com o resultado ao seu favor.

SEMPRE ELE

Realmente, a vantagem no placar antes do intervalo deu confiança e tranquilidade para o Ferroviário. A conversa com Paulinho Kobayashi durante os 15 minutos de descanso também pareceu ter feito muito bem ao clube coral.

Na volta para a segunda etapa, com menos de 10 minutos do segundo tempo, o time já ampliava o placar. Após uma boa troca de passes, Ciel recebeu grande lançamento de Felipe Guedes e, dentro da grande área, tocou de primeira para ampliar o placar e marcar o seu hat-trick.

O gol foi um balde de água fria no time do Nacional-PB, que já havia sentido bastante, no quesito psicológico, após sofrer o segundo tento. A equipe paraibana tentou como pôde, em diversos levantamentos dentro da grande área, mas Douglas Dias e a zaga coral foram soberanos para não proporcionar qualquer chance ao adversário.

VELHO CONHECIDO NA DECISÃO

Legenda: O Ferroviário venceu o Maranhão por 3 a 1 no PV Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

A vitória garante o Ferrão nas quartas de final, fase em que o acesso à Série C é definido. O confronto será diante do Maranhão, time que estava no grupo do Ferroviário na primeira fase. O retrospecto é positivo, pois o Tubarão venceu por 3 a 1 em seus domínios e empatou por 1 a 1 fora de casa. A decisão da vaga na Série C, será no Estádio Presidente Vargas, diante dos torcedores corais.