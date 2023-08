Maranhão x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo na tarde deste domingo (27) para enfrentar o Maranhão, às 15h, no Estádio Castelão, em São Luís/MA, pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as duas equipes vale uma vaga na Série C de 2024. Vale lembrar que as duas equipes estiveram no mesmo grupo na primeira fase e se enfrentaram duas vezes, com um empate e uma vitória do Ferrão.

O Ferroviário chega para o confronto tendo a melhor campanha geral da competição. Em 18 jogos, a equipe não sabe o que é perder: foram 13 vitórias e cinco empates. Os números rendem ao time de Paulinho Kobayashi a melhor campanha de toda a história da Série D no atual formato.

O clube embarcou com destino a capital maranhense na última sexta-feira (25) com muita festa por parte de sua torcida. Um grupo de torcedores se concentrou na saída da Vila Olímpica Elzir Cabral e cantou músicas de apoio ao grupo coral.

Para o duelo, o Tubarão não terá nenhum desfalque. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Iguatu no meio de semana, no jogo de ida da final da Taça Fares Lopes, o time vai motivado para dar o primeiro passo nesta luta pelo acesso à Série C de 2024.

Já o Maranhão chega embalado e com muita confiança para o confronto diante do Ferroviário. A equipe maranhense vem de conquistas recentes: campeão da Série B do Maranhense 2022, vice-campeão da Copa FMF 2022 e campeão da Série A do Maranhense 2023.

Na Série D, o Bode esteve no grupo do Ferrão e, após se classificar como terceiro, eliminou adversários considerados favoritos nas fases anteriores. As duas classificações vieram nos pênaltis. Na segunda fase, despachou a Tuna Luso/PA, depois de ter perdido o jogo de ida, em casa, por 3 a 2, a equipe venceu no Estádio do Souza, em Belém, por 1 a 0. Nos penais, 5 a 4 e vaga carimbada nas oitavas para enfrentar o Retrô/PE.

Diante dos pernambucanos, o time maranhense empatou a primeira partida por 0 a 0 e, na volta, o 2 a 2 fora de casa, com dois jogadores a menos, levou o confronto para as cobranças da marca da cal. No fim, 6 a 5 para o Maranhão e classificação garantida para o mata-mata do acesso.

Para o primeiro jogo diante do Ferrão, neste domingo (27), o técnico Zé Augusto, que esteve presente em todas essas conquistas, terá três desfalques certos por suspensão: Maicon, Cavi e Vander. Além deles, o treinador tem algumas dúvidas para montar a equipe para o duelo, já que aguarda a definição oficial das situações do lateral-direito Franklin e do atacante Rafael. Franklin aprimora a parte física após lesão, enquanto Rafael machucou o joelho diante do Retrô.

A equipe maranhense espera contar com uma boa presença de público e busca atrair mais torcedores para este jogo decisivo, é tanto que abriu o Setor 5 do Estádio Castelão pela primeira vez para esta nesta Série D. Nas partidas anteriores apenas as Cadeiras Cobertas eram liberadas. Os valores foram definidos em R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para a Cadeira Coberta e R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para o Setor 5.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pela FSPORTStv, TV Brasil e Verdinha FM 92.5.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Maranhão: Moisés; Guilherme Rocha, Leone, Gustavo Costa e Gabriel Fontes; Fernando, Nathan (Bedeu) e Jorge; Ronald, Fabrício e Daniel Passira. Técnico: Zé Augusto

Ferroviário: Douglas Dias, Wesley, Alisson, Éder Lima e Mattheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes e Maycon Lucas; Deizinho, Ciel e Kadu Barone. Técnico: Paulinho Kobayashi

PALPITE PARA O JOGO

inter@

MARANHÃO x FERROVIÁRIO | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de ida das quartas de final da Série D

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Data: 27/08/2023 (domingo)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado