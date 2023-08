Ferroviário terá maratona de jogos e Kobayashi critica Federação Cearense

O Ferroviário enfrenta uma maratona de jogos decisivos. Na noite desta quarta-feira (23), a equipe venceu o Iguatu no Estádio Presidente Vargas. O duelo de ida da final da Taça Fares Lopes deixou o Tubarão da Barra em vantagem. No final de semana, o time já enfrenta o Maranhão nas quartas de final da Série D. Para fechar a sequência, o Tubarão já tem um novo compromisso com o Iguatu, na quarta-feira (30), pelo jogo de volta da final.

O técnico Paulinho Kobayashi criticou o calendário de jogos após a vitória contra o Iguatu.

“É difícil voltar de uma viagem de São Luiz numa segunda-feira e ter que viajar na terça. É uma situação que poderia ser pensada. Principalmente quando você quer ajudar o Estado, a Federação. Então, poderia pensar numa situação dessas não desmerecendo a Fares Lopes, mas enaltecendo o futebol cearense", disse.

“A decisão é da Federação. Acho que eles têm que ter a consciência que precisamos que o Estado esteja com mais uma equipe na Série C, assim como estamos torcendo para o Floresta não cair. Quem ganha com isso é o estado do Ceará. Se temos um representante ainda brigando por esse acesso, poderíamos pensar dessa maneira. Não vou falar o que eles têm que fazer, mas quem entende de futebol sabe que é difícil o desgaste. Deixo que a Federação pense pela Federação, não por mim nem pelo Ferroviário. Se você quer pontos na CBF, com mais uma equipe na Série C, acho que deveria pelo menos pensar”, completou.

Legenda: Ferroviário venceu o Iguatu por 1 a 0 no jogo de ida da final da Fares Lopes. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

No dia 30 de agosto, uma quarta-feira, a equipe faz o jogo da volta contra o Iguatu, na final da Fares Lopes. Antes, o grupo encara o Maranhão em duelo que vale o acesso para a terceira divisão do Brasileiro. Kobayashi acredita que a partida será dura.

“É difícil. Não podemos achar que já ganhamos. Temos que entender que agora é outra competição, outro jogo, valendo um acesso. Não é um jogo normal. Sei que vou encontrar muita dificuldade lá. Nós temos que ter equilíbrio, jogar futebol e procurar trazer a decisão para cá com a nossa equipe inteira, e podendo estar descansada, e conseguir decidir esse acesso dentro de casa”, finalizou.