CBF confirma jogos do Ferroviário nas quartas de final da Série D; veja datas e horários

Nesta noite, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou oficialmente a tabela das quartas de final da Série D de 2023. Único representante cearense ainda envolvido no torneio, o Ferroviário disputará o acesso para a Série C de 2024 contra o Maranhão, adversário que esteve em seu grupo na primeira fase. Os duelos entre o Tubarão e o time maranhense serão nos dois próximos fins de semana.

A partida de ida acontecerá neste domingo (27), às 15h, no Estádio Castelão, em São Luís, capital do Maranhão. Já a volta será no dia 3 de setembro, às 17h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

IDA

Domingo (27/08) - Maranhão x Ferroviário - 15h - Estádio Castelão, em São Luís (MA)

VOLTA

Domingo (03/09) - Ferroviário x Maranhão - 17h30 - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

OUTROS CONFRONTOS

IDA

Sábado, 26 de agosto

15h - Ferroviária-SP x Sousa-PB - Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

17h30 - Bahia de Feira x Athletic-MG - Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA)

Domingo, 27 de agosto

17h30 - Caxias-RS x Portuguesa-RJ - Centenário, em Caxias do Sul (RS)

VOLTA

Sábado, 2 de setembro

15h - Portuguesa-RJ x Caxias - Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

17h30 - Athletic-MG x Bahia de Feira - Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

Domingo, 3 de setembro

15h - Sousa-PB x Ferroviária-SP - Marizão, em Sousa (PB)