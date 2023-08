Ferroviário vence Iguatu com gol nos acréscimos no 1º jogo da Final da Fares Lopes

O Ferroviário venceu o Iguatu por 1 a 0 com um gol nos acréscimos no 1º jogo da decisão da Taça Fares Lopes, disputado no Presidente Vargas na noite desta quarta-feira (23). O gol do time coral foi marcado aos 51 minutos, com o zagueiro Roni Lobo.

Com o resultado, o time coral joga por um empate para ser tri-campeão da Taça Fares Lopes no 2º jogo, no Morenão, em Iguatu, no dia 30 de agosto. Já o Azulão, precisará vencer por dois gols de diferença. Se a vitória for por 1 gol, a decisão terá nos pênaltis.

Como foi o jogo

Mesmo atuando com uma equipe completamente reserva, o Ferroviário começou a partida pressionando o Iguatu e criou boas chances no início.

Aos 6 minutos, Bruno Gonçalves fez o cruzamento rasteiro e Juninho Quixadá, sozinho na grande área, finalizou de primeira para fora.

No minuto seguinte, Gabryel Martins chutou cruzado e a bola passou raspando a trave de Geferson.

O Iguatu respondeu aos 11 minutos, em finalização de Araçoiaba que Igor Rayan defendeu.

Um minuto depois, Araçoiaba tentou outra vez, e bateu para Igor Rayan espalmar.

Já melhor no jogo, o Azulão quase marcou o primeiro, em cobrança de falta no travessão, cobrada por Araçoiaba aos 25 minutos.

Legenda: Ferroviário e Iguatu fizeram um jogo movimentado no PV Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

O Ferrão voltou a assustar apenas aos 29 minutos, após tabela com Abner, Bruno Gonçalves finalizou com perigo.

Em outra chance do Ferrão, Gabryel Martins finalizou e Geferson defendeu em dois tempos.

Com o jogo mais equilibrado na reta final do 1º tempo, cada equipe criou uma boa chance.

Aos 35, Guidio soltou a bomba de longe na cobrança de falta e o goleiro coral, Igor Rayan espalmou.

Já aos 43, Tarcísio mandou de fora da área e a bola passou raspando a trave.

Ferrão marca no fim

A etapa final de jogo começou com uma boa chance de cada lado. com o Iguatu criando logo duas chances. Aos 3, Max Oliveira cruzou e Pedrinho cabeceou por cima, em boa chance do Iguatu.

Aos 5, o Ferrão respondeu com Bruno Gonçalves, que mandou de longe e Geferson fez grande defesa.

Mas depois disso, a partida ficou mais truncada, sem que as equipes criassem oportunidades de gol.

Até que aos 30 minutos, o Azulão quase marcou: Caxito cruzou rasteiro e Thalison Silva mandou na trave.

O Ferroviário respondeu aos 39, em cabeçada de Brayan, que passou raspando a trave de Geferson.

O time coral foi para um pressão final e marcou seu gol aos 51 minutos: Matheus Lima cobrou falta na grande área e Roni Lobo apareceu na segunda trave para tocar de peito pro fundo das redes.

COMO FOI O TEMPO REAL: