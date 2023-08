Ferroviário x Pacajus: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviário e Pacajus entram em campo nesta quarta-feira (16), às 20h de Brasília, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), para disputar o jogo de volta das semifinais da Taça Fares Lopes de 2023. Na partida de ida, o Cacique venceu o Ferrão por 2 a 0 e tem boa vantagem.

Em meio à uma polêmica com a FCF, que envolve a decisão diante do Nacional-PB pelas oitavas de final da Série D, o Ferroviário tem que reverter a desvantagem para chegar à final da competição. Mesmo precisando da vitória, a expectativa é que o técnico Paulinho Kobayashi mande um time alternativo para campo, mesclando alguns atletas considerados titulares e reservas.

Já o Pacajus pode ser derrotado por até um gol de diferença que estará na final da competição. O time do técnico Vladimir de Jesus já foi eliminado da Série D e foca apenas no torneio estadual. A tendência é que o Cacique entre em campo com força máxima para garantir sua classificação.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: FCF TV no YouTube.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Douglas Dias, Andezinho, Alisson, Roni Lobo, Brayan, Cesar Sampaio, Maycon Lucas, Tarcísio, Thiaguinho, Ciel e Bruno Gonçalves. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Pacajus: Jailson, Ray Cardoso, Ramon, Airton Jr., Guto, Rogério, Viana, Janeudo, Vinicius, Testinha e André Cassaco. Técnico: Vladimir de Jesus.

FERROVIÁRIO X PACAJUS | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo de volta das semifinais da Taça Fares Lopes

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 16/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)