Kobayashi projeta Ferroviário x Maranhão, jogo que vale acesso à Série C: 'Manter equilíbrio'

O Ferroviário empatou com o Maranhão no jogo de ida das quartas de final da Série D do Brasileiro. O time de Paulinho Kobayashi saiu atrás no placar, mas conseguiu empate com gol de Ciel. Agora, o Tubarão da Barra precisa de uma vitória simples para conquistar o acesso para a Série C.

"Passei tranquilidade para eles. Nós criamos chances no primeiro tempo e não podíamos perder a concentração. Tínhamos que caprichar mais no passe, na finalização. Nossa equipe conseguiu um bom segundo tempo. O empate não foi tão ruim assim, mas lógico que a vitória poderia ser melhor", explicou o técnico em entrevista coletiva.

Kobayashi projetou o duelo decisivo entre as equipes, no próximo domingo (3), no Estádio Presidente Vargas, às 17h30 (de Brasília). Quem vencer, passa para a semifinal e garante o acesso para a Terceira Divisão. Saiba mais sobre ingressos para o jogo.

"Nós temos que jogar da maneira que temos jogando. Temos que manter o equilíbrio, jogar o futebol que estamos acostumados e buscar o resultado. Só vai depender de nós. São 90 minutos," finalizou.