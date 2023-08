Vencedor de Ferroviário e Pacajus garante vaga na copa do Brasil mesmo sem título da Fares Lopes

Na noite desta quarta-feira (16), Ferroviário e Pacajus se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal da Taça Fares Lopes de 2023, competição que garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2024. No entanto, o duelo entre as duas equipes é considerado uma final antecipada, já que quem vencer, estará garantido na competição nacional para o ano que vem.

A situação só é possível já que o Iguatu, o primeiro finalista da Fares Lopes, tem vaga assegurada no rentável torneio da CBF em 2024 via Campeonato Cearense. O Azulão foi o terceiro colocado da edição de 2023 e se beneficiou pelo título do Ceará na Copa do Nordeste.

Com a conquista, o Alvinegro de Porangabuçu se classificou diretamente para a 3ª fase da competição e a vaga na 1ª fase, que havia sido obtida como vice-campeão estadual, passou para o Azulão do Centro-Sul, time melhor colocado na classificação geral do Estadual.

Vale lembrar que a Taça Fares Lopes garante ao campeão a oportunidade de participar da Copa do Brasil do ano seguinte, mas, se o vencedor já possuir o prêmio ofertado, ele vai disputar a competição da CBF via Estadual, deixando a vaga via Fares Lopes para o vice-campeão.

Em suma, como o Iguatu já está na final, quem vencer o confronto entre Ferroviário e Pacajus e chegar à decisão da Fares Lopes também já estará classificado para a Copa do Brasil de 2024, mesmo que não levante a taça do torneio.

FERROVIÁRIO TENTOU MUDAR A DATA DO JOGO

Sabendo da importância do confronto com o Pacajus e por estar envolvido na luta pelo acesso à Série C de 2024, o Ferroviário solicitou junto a FCF o adiamento do segundo jogo da semifinal, marcado para a noite desta quarta (16). A Federação Cearense de Futebol negou o pedido e manteve a tabela como estava.

Com a resposta negativa da entidade, o clube coral lançou uma nota na qual afirmou se sentir desprestigiado e lamentou a falta de bom-senso e de prioridade ao clube, já que o Tubarão que está envolvido na disputa pelo acesso à terceira divisão.

FCF CITA INFELICIDADE E INGRATIDÃO DO TUBARÃO

Após tomar conhecimento da nota publicada pelo Ferroviário, a Federação Cearense de Futebol também publicou um comunicado oficial. No texto, a entidade que rege o futebol cearense mostrou muito espanto e afirmou que a nota lançada pelo clube coral foi infeliz.

Além disso, a FCF ressaltou que, a pedido do próprio time da Barra do Ceará, as semifinais foram adiadas para 09/08 e 16/08, chegando a adiar o primeiro jogo da final que na tabela inicial estava programada para o dia de hoje (16/08). No final, a Federação falou que a ingratidão do Ferroviário dói, mas que continuará empenhada na luta por um futebol cearense cada vez maior e melhor.