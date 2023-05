Iguatu garante vaga na Copa do Brasil de 2024 após título do Ceará

Com o título da Copa do Nordeste do Ceará, o Iguatu garantiu vaga na Copa do Brasil de 2024. A conquista alvinegra abriu mais uma vaga para o Estado, pelo campeão da Copa do Nordeste ir direto para a 3ª Fase da Copa do Brasil.

Assim, o Azulão - 3º colocado no Campeonato Cearense de 2023 - herdou a vaga que seria do Ceará na 1ª Fase como vice-campeão cearense.

O clube comemorou a classificação assim que o título nordestino do Vovô foi confirmado.

Volta do Azulão

Com a vaga conquistada em 2024, o Iguatu jogará sua 2ª edição da Copa do Brasil. Este ano, o Azulão chegou até a 2ª Fase. Na 1ª Fase, fez história ao eliminar o América/RN no Morenão por 1 a 0, caindo na 2ª Fase para o Santos, na Vila Belmiro, com derrota por 3 a 0.