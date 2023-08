Envolvido em decisão na Série D, Ferroviário pede adiamento de jogo pela Fares Lopes; FCF nega

De olho no confronto de volta contra o Nacional-PB, pelas oitavas de final da Série D, marcado para o domingo (20), o Ferroviário solicitou o adiamento do jogo diante do Pacajus, pela semifinal da Taça Fares Lopes, marcado para esta quarta-feira (16), às 20h, no PV. A Federação Cearense de Futebol negou o pedido e manteve a tabela como estava.

A diretoria coral alega que fez o pedido da mudança logo após a partida de ida, quando o Ferroviário foi derrotado por 2 a 0, mais especificamente na última quinta-feira (10), mas só obteve a negativa em definitivo nesta terça (15). A FCF ainda não se manifestou sobre o assunto.

Com a negativa, o Ferroviário lançou uma nota na qual afirma se sentir desprestigiado pela entidade que rege o futebol cearense. No comunicado, o time da Barra do Ceará lamenta a falta de bom-senso e de prioridade ao clube, que está envolvido na disputa pelo acesso à Série C de 2024.

Além disso, a agremiação também presta fortes queixas a escalação do árbitro César Magalhães para o confronto decisivo na torneio estadual.

SEQUÊNCIA DE DECISÕES

Chateado com a decisão da FCF, o Ferroviário terá dois jogos decisivos que podem definir o calendário do clube para a temporada de 2024. Nesta quarta-feira (16), o Tubarão da Barra enfrenta o Pacajus, às 20h, no Estádio Presidente Vargas.

Já no domingo (20), o time de Paulinho Kobayashi encara o Nacional-PB, pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D, às 17h, também no PV. O clube coral precisa de uma vitória simples para chegar às quartas de final e encarar os dois jogos decisivos por uma vaga na Série C de 2024.