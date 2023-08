FCF rebate nota do Ferroviário sobre desprestígio: 'a ingratidão dói'

Após o Ferroviário lançar uma nota na qual afirma se sentir desprestigiado pela FCF e criticar diversos pontos adotados pela entidade, a Federação Cearense de Futebol emitiu um comunicado no qual rebate os argumentos utilizados pelo clube coral.

Em seu texto publicado nas redes sociais, a FCF se diz espantada e afirma que a nota lançada pelo clube coral foi infeliz. A entidade também ressalta que, a pedido de sua diretoria, o Ferroviário teve suas partidas de semifinal da competição adiadas, fazendo com que seu adversário nas semifinais e seu possível adversário na final aguardasse, o que acaba gerando mais dívidas aos clubes que se programam para as datas previamente estabelecidas.

De acordo com a nota, as datas reservadas para as finais seriam 16/08 e 23/08, mas, por conta da solicitação anterior do Tubarão da Barra, as semifinais foram adiadas para 09/08 e 16/08.

Outro ponto abordado pela Federação foram as críticas ao árbitro César Magalhães. Em determinado trecho, a FCF afirma que "o Árbitro Luís Cesar de Oliveira Magalhães é árbitro cearense à mais de década, apto física e tecnicamente, com muitas partidas CBF, e detém plena e total confiança de todos que fazem a CA/FCF e a FCF, nada tendo, em todo o tempo de serviço ao futebol, mácula ou dúvida quanto a sua honestidade ou seriedade. Repudiamos veementemente qualquer insinuação em contrário".

Por fim, a FCF afirma que a ingratidão do Ferroviário dói, mas que continuará empenhada na luta por um futebol cearense cada vez maior e melhor.

VEJA A NOTA: