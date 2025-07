Esposa de Diogo Jota presta homenagem ao jogador pela primeira vez após tragédia

Rute Cardoso, viúva do jogador Diogo Jota, se manifestou nas redes sociais pela primeira vez após a morte do marido e do cunhado, André Silva. Os dois faleceram no início de julho após um acidente de carro na Espanha. Ela relembrou o casamento com o atleta do Liverpool, que completaria um mês nesta terça-feira (22).

"1 mês do nem a morte nos separa. Para sempre, a tua branquinha", escreveu Rute numa postagem com um carrossel de fotos da cerimônia. Os dois haviam se casado no dia 22 de junho, pouco mais de uma semana antes do acidente que tirou a vida dele e do irmão. O casal tinha três filhos.

RELEMBRE O CASO

Jota, de anos 28, e André Silva, de 25, foram encontrados mortos perto de Zamora, no noroeste da Espanha, depois que a Lamborghini onde estavam bateu em um trecho isolado da rodovia pouco depois da meia-noite de quinta-feira e pegou fogo. A polícia espanhola está investigando a causa do acidente, que não envolveu outro veículo.

Jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, Diogo Jota morreu 11 dias após se casar com Rute Cardoso, sua namorada de longa data, com a qual tinha três filhos, o mais novo nasceu no ano passado. André Silva também era jogador profissional. Atuava pelo Penafiel, da segunda divisão do futebol português.