Em nota oficial, Fortaleza e Ceará lamentam morte dos irmãos Diogo Jota e André Silva

Representantes cearenses na elite do futebol brasileiro, os clubes Fortaleza e Ceará lamentaram, através de notas oficiais, a morte dos jogadores Diogo Jota, atacante do Liverpool/ING e da Seleção Portuguesa, e André Silva, atleta do Penafiel/POR. Os irmãos portugueses morreram em um acidente de carro nesta quinta-feira (3).

"Que Deus conforte todos os corações abalados por essa tragédia. Nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que os amavam. Estendemos nossa solidariedade à Nação Portuguesa e ao @liverpoolfc neste momento de profunda dor", disse o Tricolor do Pici nas suas redes sociais.





"O Ceará Sporting Club lamenta profundamente o falecimento dos irmãos Diogo Jota e André Silva, atletas do Liverpool e do Penafiel, respectivamente, vítimas de um trágico acidente de carro ocorrido na madrugada desta quinta-feira, 3, na cidade de Zamora, na Espanha. Neste momento de dor e consternação, o Ceará se solidariza com os familiares, amigos e torcedores de Liverpool e Penafiel, prestando condolências pela perda precoce dos atletas", lamentou o Alvinegro através de nota oficial.





O veículo em que eles estavam saiu da pista e pegou fogo, conforme informações da Guarda Civil nesta quinta-feira (3).