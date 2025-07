Pneu do carro de Diogo Jota estourou durante ultrapassagem, diz polícia da Espanha

O jogadores portugueses Diogo Jota, atacante do Liverpool e da Seleção Portuguesa, e o seu irmão, o também atleta André Silva, jogador do Penafiel/POR, morreram em um acidente de carro nesta quinta-feira (3) na Espanha. Segundo a Guarda Civil espanhola, o veículo no qual eles estavam saiu da pista após o pneu estourar durante uma ultrapassagem.

O acidente aconteceu nos arredores de Zamora, no noroeste do país, durante a madrugada. Os detalhes do acorrido foram confirmados pelas autoridades da Espanha nesta manhã. Em comunicado, a guarda afirmou que o carro trafegava pela rodovia nacional A-52, na região de Sanabria. Ao fazer uma ultrapassagem, um dos pneus estourou, jogando o carro para fora da pista, que pegou fogo logo na sequência.



"Um veículo saiu da pista pela calçada pela esquerda. A investigação aponta para um acidente de trânsito devido ao estouro de um pneu durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro se incediou, e ambos os ocupantes morreram", disse a Guarda Civil no comunicado.

As autoridades afirmaram que os irmãos morreram no local do acidente. Diogo tinha 28 anos e deixou a esposa e três filhos. André tinha 26 anos e atuava pelo Penafiel, clube da segunda divisão portuguesa.