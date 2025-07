O jogador português André Silva, de 25 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (3) em uma ocorrência de trânsito na região de Zamora, no norte da Espanha. Ele estava acompanhado do irmão, o atacante do Liverpool, Diogo Jota, de 28 anos, que também faleceu. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal Marca, da Espanha.

Quem era André Silva?

Atleta profissional, André Silva atuava como meia-atacante pelo FC Penafiel, clube da segunda divisão do futebol português.

Na última temporada (2024/25), disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Ao longo da carreira, somou 143 jogos oficiais, 21 gols e quatro assistências.

Silva estava prestes a iniciar a terceira temporada consecutiva no Penafiel, com contrato válido até 30 de junho de 2026. Antes disso, passou pelas categorias de base do Porto, Boavista Sub-23 e Famalicão Sub-23. Também defendeu o Gondomar, equipe da região metropolitana do Porto, onde nasceu em 28 de abril de 2000.

Além do futebol, o jogador havia concluído recentemente um curso universitário em Gestão, conciliando os estudos com a carreira profissional. Ao lado do irmão, chegou a criar uma empresa na área.

De acordo com o treinador do Penafiel, Hélder Cristóvão, Silva era um atleta com velocidade e capacidade ofensiva, mas se destacava também fora de campo. O técnico afirmou, em entrevista ao SportTV+, que o jogador mantinha uma postura exemplar e conciliava a vida acadêmica e empresarial com o esporte.

Morte dos irmãos aconteceu poucos dias depois do casamento de Diogo

André Silva e Diogo Jota mantinham uma relação próxima. Compartilhavam treinos e momentos em família, e haviam celebrado juntos, poucos dias antes do acidente, o casamento de Diogo.