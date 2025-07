Jogador do time inglês Liverpool, o português Diogo Jota morreu aos 28 anos em uma rodovia na Espanha nesta quinta-feira (3), exatos 11 dias após casar com a companheira de longa data, a influenciadora Rute Cardoso, de 28, com quem teve três filhos. O casal estava junto desde a adolescência.

"Um dia que nunca esqueceremos", escreveu o atleta ao compartilhar imagens da cerimônia de união do casal nessa quarta (2), horas antes de falecer.

Ele e o irmão, André Silva, atacante do clube português Penafiel, sofreram um sinistro de carro no noroeste do país europeu, próximo à cidade de Zamora. O veículo em que estavam saiu da pista e pegou fogo, conforme informações divulgadas pela Guarda Civil local.

O casamento entre Diogo Jota e Rute Cardoso aconteceu em 22 de junho. Abaixo, veja fotos da cerimônia compartilhadas pelo atleta.

Os dois ficaram noivos em junho de 2022, após namorarem por cerca de 9 anos. Eles se conheceram quando eram adolescentes, durante o ensino médio, na cidade portuguesa de Porto, conforme informações do jornal britânico The Sun.

Ao longo de mais de uma década juntos, a influenciadora acompanhou o jogador em cada etapa da carreira esportiva, desde o início no clube português Paços de Ferreira ao atual Liverpool.

Legenda: Recentemente, o Liverpool conquistou a Premier League e toda a família do jogador apreciou o título no gramado Foto: reprodução/redes sociais

Diogo Jota deixa os três filhos: Dinis, Duarte e a caçula de 7 meses, que nasceu em novembro do ano passado e ainda não teve o nome revelado.