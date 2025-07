O atacante português do Liverpool/ING, Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão dele, André Silva, de 25 anos, atacante do Penafiel/POR, morreram em um sinistro de carro no noroeste da Espanha, perto da cidade de Zamora. O veículo em que eles estavam saiu da pista e pegou fogo, conforme informações da Guarda Civil nesta quinta-feira (3).

"Tudo aponta para estouro de pneu enquanto realizava uma ultrapassagem. Como resultado do sinistro, o carro pegou fogo e ambos faleceram", informou a guarda em um comunicado, confirmando os falecimentos.

O caso ocorreu à 0h30 (pelo horário local) desta quinta-feira em uma rodovia na região de Castela e Leão.

De acordo com a Guarda Civil, Diogo e André, que também era jogador profissional na 2ª divisão portuguesa, já estavam mortos quando os serviços de emergência chegaram.

Jogador do Liverpool

Legenda: Diogo Jota, de 28 anos, chegou ao Liverpool em 2020 e desempenhou um papel fundamental nos sucessos do time britânico nos últimos anos Foto: PAUL ELLIS / AFP

Diogo Jota chegou ao Liverpool em 2020 e desempenhou um papel fundamental nos sucessos do time britânico nos últimos anos. O jogador português havia anunciado, há alguns dias, que se casou em 22 de junho. Ele compartilhou fotos da cerimônia na rede social X. Também no mês passado, o atacante foi campeão da Liga das Nações com a seleção portuguesa, após vencer a Espanha nos pênaltis. Em maio, o atacante havia erguido a taça de campeão da Premier League - o Campeonato Inglês - com o Liverpool.

Jota iniciou a carreira no Paços de Ferreira/POR e passou ainda por Porto/POR e Wolverhampton (ING). André Silva atuou somente no futebol português, com destaque para as passagens nos clubes do Porto, Paços de Ferreira, Famalicão e Boavista.

Liverpool diz estar 'devastado'

O Liverpool expressou estar "devastado" após tomar conhecimento, nesta quinta-feira (3), da morte do atacante português. "O Liverpool Football Club está devastado pela trágica morte de Diogo Jota", escreveu o campeão da Premier League em uma mensagem publicada na rede social X.

O clube ainda divulgou, em seu site, que "não fará mais comentários no momento e solicitará que a privacidade da família, amigos, colegas de equipe e funcionários do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto eles tentam lidar com uma perda inimaginável".

Federação lamenta mortes

A Federação Portuguesa de Futebol lamentou a morte dos irmãos na rede social X, afirmando que, além de ser "um jogador fantástico, com quase 50 internacionalizações pela seleção nacional principal, (...) era uma pessoa extraordinária, respeitada por todos os seus companheiros e adversários."

A federação acrescentou que o falecimento de Diogo e André "representa perdas irreparáveis para o futebol português e faremos todo o possível para honrar o seu legado diariamente".

A entidade informou ainda que solicitou à UEFA um minuto de silêncio antes do jogo de Portugal contra a Espanha pela Euro Feminina.