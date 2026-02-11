Éder vê Ceará no caminho certo e reforça foco para enfrentar o Floresta na semifinal

O Ceará segue a preparação para o duelo contra o Floresta. Sob comando do técnico Mozart, o elenco alvinegro participou de mais um dia de atividades nesta quarta-feira (11). No CT de Porangabuçu, o grupo fez treino técnico e em campo aberto. Éder destacou o crescimento do Alvinegro durante a competição e projetou o duelo diante do Floresta.

"A fase final é extremamente decisiva. A gente não pode cometer erros, pois qualquer tipo de erro pode nos deixar de fora de um sonho que a gente tem, que é ser campeão novamente. Então, é fazer o que foi feito de bom na primeira e na segunda fases, replicar ainda melhor na terceira (fase). Buscando ainda mais a fase final", afirmou Éder.

"É um título importante para o clube, para os atletas. Acho que a gente está no caminho certo e temos muita coisa a conquistar ainda nesse primeiro semestre", completou.

O treinador iniciou os trabalhos com atividades voltadas para a parte técnica utilizando quadrantes do campo. Em seguida, os jogadores participaram de enfrentamento em campo aberto.

O Vovô encerrou a segunda fase da competição com duas vitórias e um empate e liderou o Grupo D. Já o Floresta foi vice, com um empate, uma vitória e uma derrota.

O Ceará volta a campo neste domingo (22), quando enfrenta o Lobo da Vila no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo terá início ?às 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.