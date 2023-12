Morre Dimas Filgueiras, o eterno Soldado Alvinegro, aos 79 anos

Dimas Filgueiras, ex-jogador e treinador do Ceará, morreu nesta sexta-feira (22), aos 79 anos, após falência múltipla dos órgãos. A informação foi divulgada por uma das filhas, Vânia Filgueiras, em uma rede social. O eterno 'Soldado Alvinegro' sempre é lembrado quando o assunto é "ídolos do Ceará". Foram mais de 46 anos trabalhando pelo Vovô. Dimas se afastou do Alvinegro por completo em janeiro de 2018. Nos últimos anos, o ídolo do Ceará vinha lutando contra a doença de Alzheimer ao lado da sua família. Dimas deixa uma esposa e as duas filhas. O velório terá início ao meio-dia, na Funerária Ethernus, localizada na Rua Padre Valdevino, 1688, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A missa de corpo presente será às 20h, no mesmo local, e será restrita a familiares e amigos. O corpo será cremado.

O eterno 'Soldado Alvinegro'

O "Soldado Alvinegro", como é conhecido pela torcida, disputou mais de 600 jogos pelo clube, como jogador e como técnico, em 46 anos de serviços ao Vovô.

O carioca de 76 anos chegou à capital cearense em 1971 para jogar pelo Fortaleza, mas se transferiu no ano seguinte para o Ceará, clube pelo qual defendeu até 1976, quando pendurou as chuteiras. Porém, fora de campo, continuou atuando no Vovô em outras funções e, com frequência, era "convocado" para assumir o comando técnico do time de forma interina.

Legenda: Dimas com a esposa e as duas filhas Foto: Arquivo pessoal

Além dos títulos estaduais dentro e à beira do gramado, Dimas ainda figura como o técnico com mais partidas na história do Vovô: 504 jogos (239 vitórias, 152 empates e 109 derrotas) e o único a ter conseguido duas classificações para competições internacionais (Copa Conmebol de 1995 e Copa Sul-Americana de 2011).

