Ídolo alvinegro: relembre a carreira e as conquistas de Dimas Filgueiras pelo Ceará

A história de Dimas Filgueiras se confunde com a do Ceará. Foi jogador, treinador e exerceu outras funções no clube. Cresceu junto com o Alvinegro. Dos 109 anos de história, o ex-lateral testemunhou quase a metade nos 46 anos dedicados ao time cearense. Falecido nesta sexta-feira (22), o carioca Mais Querido tinha 79 anos e sofria com Alzheimer. O Soldado atuou pelo Botafogo antes de chegar ao Vovô, em 1972, onde consolidou a carreira.

Vestindo a camisa Alvinegra como atleta ou técnico, Dimas atuou em 647 partidas oficiais e conquistou cinco títulos. Dos 133 jogos disputados como jogador ele somou 67 vitórias, 32 empates, 34 derrotas e marcou dois gols. Além disso, conquistou o bicampeonato estadual (1975 e 1976).

Mas foi à beira do gramado que o Soldado Alvinegro deixou sua maior marca representando o clube. Como treinador, esteve à frente da equipe em 514 jogos. Foram 250 vitórias, 156 empates e 108 resultados negativos. No comando do time, conquistou os estaduais dos anos de 1989, 1996 e 2002. Além disso, participou das campanhas dos títulos de 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2011, 2012 e 2013.

CAMPANHAS HISTÓRICAS

Dimas foi o responsável, como técnico, por comandar o Ceará na melhor campanha do clube na Copa do Brasil, quando chegou ao vice-campeonato do torneio em 1994. O Soldado também liderou o grupo na Série A de 2010 em 18 partidas. A campanha com 4 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas colaborou para que o time conseguisse a permanência na elite do futebol nacional e uma vaga para a Sul-Americana do ano seguinte.

TÍTULOS

Campeonato Cearense - 1975 e 1976 (como jogador)

Campeonato Cearense - 1989, 1996 e 2002 - (como técnico)